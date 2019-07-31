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Пожарные спасли повисшего на балконе 80-летнего мужчину в Липецке

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В Липецке пожарным пришлось выезжать на нестандартный вызов 31 июля. В диспетчерскую позвонили горожане, которые рассказали, что на балконе пятого этажа одного из домов в 9-м микрорайоне повис пожилой мужчина.

Спасатели взломали дверь квартиры и затащили пенсионера внутрь. После этого его передали медикам. Lipetskmedia со ссылкой на МЧС по Липецкой области сообщает, что спасенному около 80 лет. Теперь предстоит выяснить, как он оказался на висящим на балконе.

Ранее сообщалось, что власти Липецкой области пообещали обеспечить жильем в 2019 году всех ветеранов Великой Отечественной войны. Из федерального бюджета на эти цели выделили 27,5 млн рублей.

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