Лесные пожары в Сибири тушат самолеты МЧС

Горящие леса в Красноярском крае начали тушить с воздуха. Самолет МЧС совершил первый вылет. Сразу после сброса воды в Богучанский район к месту возгорания направлены группы пожарных для обработки и локализации огня. В крае продолжает гореть более 1 млн га. Режим ЧС действует в четырех субъектах страны: Иркутской области, Бурятии, Красноярском крае и Якутии.