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Более 500 млн рублей потратят на зимнее содержание трассы «Кола»

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В Мурманской области на содержание трассы «Кола» зимой потратят 527 млн рублей. На некоторых участках появятся табло с информацией о сложных погодных условиях.

По мурманской области проходит около 560 км трассы «Кола». До 1 ноября подрядчики должны подготовить запас песка, соли и каменной крошки для посыпки асфальта, всего потребуется около 45 тыс. т. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Кроме того, на трех участках дороги будут установлены электронные табло с информацией о погодных условиях, которые могут затруднить движение автомобилей.

Ранее сообщалось, что на территории Татарстана стартовала реконструкция трассы М-7 «Волга». Работы проводятся на участке от границы с Чувашией до деревни Исаково.

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