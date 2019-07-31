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Lada 4×4 c кондиционером обойдется в 566 900 рублей
Фото: Борис Ульзибат
Lada 4×4 c кондиционером обойдется в 566 900 рублей
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Верх передней панели — мягкий, как у классических «Жигулей». Вызывает острый приступ ностальгии
Фото: Борис Ульзиба
Верх передней панели — мягкий, как у классических «Жигулей». Вызывает острый приступ ностальгии
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Внедорожная трансмиссия управляется двумя рычажками. Первый блокирует центральный дифференциал, второй включает пониженную
Фото: Борис Ульзибат
Внедорожная трансмиссия управляется двумя рычажками. Первый блокирует центральный дифференциал, второй включает пониженную
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Эргономика требует привыкания. Клавиша кондиционера спрятана в нише под центральной консолью
Фото: Борис Ульзибат
Эргономика требует привыкания. Клавиша кондиционера спрятана в нише под центральной консолью
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Подушки безопасности в Lada 4×4 нет
Фото: Борис Ульзибат
Подушки безопасности в Lada 4×4 нет
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Задний ряд тесноват, а спинка складывается целиком. При этом есть крепление Isofix для детских кресел
Фото: Борис Ульзибат
Задний ряд тесноват, а спинка складывается целиком. При этом есть крепление Isofix для детских кресел
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Багажная дверь открывается рычажком в салоне, расположенном на центральной стойке
Фото: Борис Ульзиба
Багажная дверь открывается рычажком в салоне, расположенном на центральной стойке
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