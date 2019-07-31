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Самая холодная за 93 года июльская ночь зафиксирована в Сыктывкаре

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Температурный рекорд зафиксирован в Сыктывкаре в ночь на 31 июля. Температура воздуха опустилась до +3 градусов.

По данным синоптиков, прошлый рекорд для 31 июля был установлен в 1926 году. Тогда температура воздуха ночью составляла +3,3 градуса. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Однако абсолютный рекорд июля погода пока не побила. 27 июля 1947 года была зафиксирована температура -0,3 градуса.

По данным синоптиков, за весь июль в Республике Коми зафиксировано 187 солнечных часов, в то время как месячная норма составляет 278 часов. Без осадков зарегистрировано всего девять дней. Пик тепла пришелся на начало июля. Тогда на северо-востоке республики было зарегистрировано до 10 дней, когда температура воздуха поднималась до 25–27 градусов или выше.

Рекорд по дождям побит в Ухтинском районе. Там за июль выпало 4,5 месячной нормы осадков.

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