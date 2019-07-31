Природный пожар подобрался к поселку в Башкортостане

Поселок в Башкортостане спасли от природного пожара. На пути распространения огня остаются автомобильные дороги и река.

Возгорание произошло в Зилаирском районе Башкирии. К утру 31 июля площадь пожара составила около 76 га. На пути распространения огня оказался поселок Камыш-Узяк, в котором проживают два человека. Чтобы предотвратить перебрасывание огня на жилые дома, специалисты провели опашку территории по периметру населенного пункта. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Эвакуация людей больше не требуется.

На пути распространения пожара теперь находится река Сакмара и автомобильные дороги. В тушении пожара участвовали 82 человека и 30 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.