Прямой эфир

Природный пожар подобрался к поселку в Башкортостане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поселок в Башкортостане спасли от природного пожара. На пути распространения огня остаются автомобильные дороги и река.

Возгорание произошло в Зилаирском районе Башкирии. К утру 31 июля площадь пожара составила около 76 га. На пути распространения огня оказался поселок Камыш-Узяк, в котором проживают два человека. Чтобы предотвратить перебрасывание огня на жилые дома, специалисты провели опашку территории по периметру населенного пункта. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Эвакуация людей больше не требуется.

На пути распространения пожара теперь находится река Сакмара и автомобильные дороги. В тушении пожара участвовали 82 человека и 30 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Площадь лесных пожаров в России продолжает расти
Эвакуация жителей объявлена на юге Франции из-за лесных пожаров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017