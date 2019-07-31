Прямой эфир

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Накладка на фару крепится на саморезах
Фото: Евгений Багдасаров
Накладка на фару крепится на саморезах
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Тюнинговая компания F-Design предлагает запаску с ящиком
Фото: Евгений Багдасаров
Тюнинговая компания F-Design предлагает запаску с ящиком
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Пластиковый капот открывается, как на Lada 4×4. Под ним знакомый мотор объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с.
Фото: Евгений Багдасаров
Пластиковый капот открывается, как на Lada 4×4. Под ним знакомый мотор объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с.
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Дизайн передней панели у «Сталкера» свой собственный
Фото: Евгений Багдасаров
Дизайн передней панели у «Сталкера» свой собственный
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Приборы, клавиши, рычаги, ручки, воздуховоды взяты от Lada 4×4
Фото: Евгений Багдасаров
Приборы, клавиши, рычаги, ручки, воздуховоды взяты от Lada 4×4
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Посадка на втором ряду высокая, но в ногах тесно
Фото: Евгений Багдасаров
Посадка на втором ряду высокая, но в ногах тесно
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Багажник у «Сталкера» очень маленький, но спинка заднего дивана складываются. Мощный стальной каркас защитит пассажиров, если машина опрокинется
Фото: Евгений Багдасаров
Багажник у «Сталкера» очень маленький, но спинка заднего дивана складываются. Мощный стальной каркас защитит пассажиров, если машина опрокинется
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В гараже или подземном паркинге колпак придется поднимать с осторожностью
Фото: Евгений Багдасаров
В гараже или подземном паркинге колпак придется поднимать с осторожностью
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