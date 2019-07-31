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Виртуальные концертные залы появятся в Калужской области

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Фото: vest-news.ru/Татьяна Савкина
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Калужская область получит финансирование на организацию виртуальных концертных залов. Регион вошел в число победителей конкурса, который проводится в рамках нацпроекта «Культура».

До конца 2019 года мультимедийное оборудование и скоростной интернет появятся в областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, музее-заповеднике «Полотняный завод», Тарусской картинной галерее, домах культуры в Медыни и Середейске, а также в библиотеках Жиздринского и Жуковского районов. Об этом сообщает газета «Весть». На текущий момент заключены контракты на сумму 3 млн рублей, всего же регион получит более 13 млн рублей.

Проект министерства культуры «Всероссийский виртуальный концертный зал» был создан в ноябре 2014 года. Прямой сигнал из центральных концертных залов России поступает в виртуальные залы в регионах, таким образом слушатели из отдаленных районов получают возможность смотреть онлайн-трансляции лучших образцов академического музыкального искусства.

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