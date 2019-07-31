Два десятка опасных перекрестков оборудуют светофорами в Волгограде

В Волгограде планируют установить новые светофоры на 20 аварийно-опасных перекрестках. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта оценили в 19,22 млн рублей. Подрядчик должен будет реконструировать и установить светофоры, дорожные знаки, ограждение в местах концентрации ДТП, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В перечень попали почти 20 волгоградских перекрестков, в том числе проспект Ленина и Дегтярева в Тракторозаводском районе, проспект Металлургов и улица Таращанцев в Краснооктябрьском, улица Череповецкой и Ардатовской в Ворошиловском.

Подрядчик должен завершить работы до декабря 2019 года. Заказчиком выступает МБУ «Северное».