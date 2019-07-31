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Отель появится на месте здания Облпотребсоюза в Омске

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В Омске появится новая четырехзвездочная гостиница. Под нее приспособят здание Облпотребсоюза к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Здание выкупил местный предприниматель Илья Фридман в конце 2018 года. Сейчас он решает, как правильнее поступить с объектом — восстановить уже имеющуюся постройку либо снести ее и построить новое здание.

ИА «Город55» пишет, что ранее губернатор Омской области Александр Бурков говорил о том, что властям удалось найти предпринимателя, который построит отель в городе по франшизе Hilton. Позже стало известно, что строительством гостиницы займется Фридман.

Молодежный чемпионат мира проводился в 2001 году в подмосковном Подольске. В 2013 году он проходил в Уфе. В феврале 2018 года глава IIHF Рене Фазель объявил о том, что Россия примет чемпионат в 2023 и 2031 годах.

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