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Около 700 учреждений Хабаровского края к 2022 году подключат к интернету

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Хабаровский край получит из бюджета РФ 668 млн рублей на подключение к интернету социально значимых объектов. Работы в рамках национального проекта «Цифровая экономика» разделены на этапы. В 2019 году планируется подключить 26% от общего количества учреждений, в 2020 году – 32%, в 2021 году – 42%.

«До 2022 года планируется подключить 690 учреждений. В их числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции и другие социально значимые объекты», — сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов. По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.

Кассовое исполнение 12 нацпроектов в России по данным на первую декаду июля составило 661 млрд рублей из запланированных на 2019 год 1,7 трлн. Все направления рассчитаны до 2024 года, в бюджете заложено 25,7 трлн рублей на их осуществление.

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