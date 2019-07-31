Реконструкцию улицы Дарвина приостановили в Челябинске

В Челябинске реконструкцию улицы Дарвина приостановили до 2020 года. Такое решение было принято в связи с внесением изменений в проектную документацию.

Как сообщили сайту 1obl.ru в пресс-службе городской администрации, строительство по остальным объектам идет без отставаний от графика. Работы по возведению транспортной развязки выполняются в срок.

Сейчас на путепроводе через железнодорожные пути на Троицком тракте идет монтаж балок, устройство подпорной стенки и подхода со стороны улицы Дарвина. Переустраиваются линии связи и электричества.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».