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Реконструкцию улицы Дарвина приостановили в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Челябинске реконструкцию улицы Дарвина приостановили до 2020 года. Такое решение было принято в связи с внесением изменений в проектную документацию.

Как сообщили сайту 1obl.ru в пресс-службе городской администрации, строительство по остальным объектам идет без отставаний от графика. Работы по возведению транспортной развязки выполняются в срок.

Сейчас на путепроводе через железнодорожные пути на Троицком тракте идет монтаж балок, устройство подпорной стенки и подхода со стороны улицы Дарвина. Переустраиваются линии связи и электричества.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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