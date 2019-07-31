Москвичам пообещали самый холодный день с начала июля

Сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. Накануне воздух в городе прогрелся до 16 градусов тепла. Но рекорд вторника побьет среда и станет самым холодным днем с начала июля. Впрочем, синоптики обещают — лето еще вернется в столицу, август будет теплым.