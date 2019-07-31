Рекорд по самому массовому мастер-классу по живописи побьют в Тюмени

В Тюмени собираются поставить рекорд по самому массовому мастер-классу по живописи. Это произойдет в рамках арт-пикника «Орден Туры», который запланирован на 4 августа.

Участники соберутся в полдень на площади 400-летия Тюмени, сообщает портал «Наш город» со ссылкой на департамент культуры администрации Тюмени. Попробовать себя в разных техниках и направлениях может любой желающий. Хештег проекта — #рисуйтюмень.

1 июля жители Тюмени установили рекорд России по одновременному чтению «Конька-Горбунка». Сказку Петра Ершова прочитали около 1,2 тыс. человек. Акцию провели в рамках фестиваля «Жара».