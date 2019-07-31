Прямой эфир

Рекорд по самому массовому мастер-классу по живописи побьют в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени собираются поставить рекорд по самому массовому мастер-классу по живописи. Это произойдет в рамках арт-пикника «Орден Туры», который запланирован на 4 августа.

Участники соберутся в полдень на площади 400-летия Тюмени, сообщает портал «Наш город» со ссылкой на департамент культуры администрации Тюмени. Попробовать себя в разных техниках и направлениях может любой желающий. Хештег проекта — #рисуйтюмень.

1 июля жители Тюмени установили рекорд России по одновременному чтению «Конька-Горбунка». Сказку Петра Ершова прочитали около 1,2 тыс. человек. Акцию провели в рамках фестиваля «Жара».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 535 млн рублей направят на продолжение набережной в Тюмени
Сгоревший памятник архитектуры «Дом Рубцовой» восстановят в Тюмени

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017