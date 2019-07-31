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«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму. Об этом сообщается на сайте компании 31 июля.

«Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов $5,2 млрд. Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Исковое заявление подано в конце июня от лица компании и предприятий, входящих в группу «Нафтогаз» в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге. Вопрос возмещения убытков будет рассматриваться на второй стадии производства.

Арбитражное производство против России украинская компания инициировала в октябре 2016 года на основании соглашения правительств обеих стран «О поощрении и взаимной защите инвестиций».

К иску «Нафтогаза Украины» присоединились «Чорноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Газ Украины», пишет ТАСС.

Ранее Трибунал обвинил Россию в экспроприации активов группы «Нафтогаз» в Крыму и в связи с этим в нарушении ряда положений Соглашения о защите инвестиций.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Новое соглашение стороны до сих пор не подписали, хотя Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит, если Киев согласится на взаимовыгодные условия.

Заключение договора осложнено конфликтом между Киевом и Москвой, судебными спорами между «Газпромом» и «Нафтогазом» и процессом отделения оператора украинской ГТС от «Нафтогаза». Эксперты утверждают, что прекращение транзита грозит Украине техногенной катастрофой.

19 июля «Нафтогаз» согласился с вариантом транзита газа из РФ, предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, и ждет одобрения плана российской стороной.

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