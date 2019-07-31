Швеция решила присоединиться к механизму INSTEX

Шведский посол в России Петер Эриксон заявил, что Швеция хотела бы продолжать торговлю с Ираном и поэтому намерена присоединиться к INSTEX — системе торговых расчетов с Тегераном. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости».

«Как я понимаю, подключились пока только три страны — Франция, Германия и Великобритания, но этот механизм будет открыт и для других членов ЕС. Насколько я знаю, Швеция намерена присоединиться к этому механизму. Мы хотели бы продолжать торговлю с Ираном, мы поддерживаем СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Ред.)», — отметил Эриксон.

28 июля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены. Ранее в тот же день замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что система пока не заработала полностью, хотя уже находится на финальной стадии подготовки.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также восстановлении экономических санкций в отношении Ирана. Спустя год Тегеран заявил о прекращении выполнения обязательств по СВПД в части, касающейся запасов обогащенного урана. Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать платежный механизм для расчетов с Ираном.

INSTEX — «Инструмент для поддержки торговых обменов» (Instrument in Support of Trade Exchanges) — призван обеспечить торговлю с Тегераном в обход санкций Вашингтона. О его создании страны Евросоюза — Германия, Франция и Великобритания — объявили 31 января.