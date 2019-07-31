Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным» слова главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, которая заявила, что утечка химикатов на ООО «Усольехимпром» может стать «экологическим Чернобылем». Об этом он рассказал в интервью РБК, опубликованном 31 июля.

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — отметил губернатор.

По его словам, рассматривалось много вариантов утилизации опасных отходов. В настоящее время готовый проект уже прошел положенную экспертизу и направлен в Министерство природных ресурсов, чтобы строить объект на условиях софинансирования.

24 июля Радионова в беседе с «Известиями» рассказал, что здание завода «Усольехимпром» в Иркутской области находится в полуразрушенном состоянии. По ее словам, на территории предприятия всё еще есть емкости с химическими веществами.

«Я недавно посещала этот объект и своими глазами увидела, что там происходит. Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации… Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — заключила она.

21 июня 2018 года на предприятии «Усольехимпром» была зафиксирована разгерметизация железнодорожной цистерны с четыреххлористым кремнием. Это случилось во время монтажных работ. Общий объем утечки химического вещества составил 25 куб. м. В ту же ночь утечка была ликвидирована.