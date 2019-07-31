В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Безработные, инвалиды и временно нетрудоспособные получили льготу. Россияне, попавшие в сложную ситуацию, вправе уйти на «ипотечные каникулы». Закон о финансовом послаблении вступил в силу. Приостановить выплаты или уменьшить их размер можно на полгода. Главные условия: кредит не должен превышать 15 млн рублей, в залоге — единственное жилье заемщика. В течение шести месяцев банкам запрещается изымать квадратные метры должника, если другой крыши над головой у него нет.