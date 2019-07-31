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Военный эксперт предрек России развал или поглощение Украины

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Военный эксперт и блогер Алексей Арестович заявил, что Россия может поглотить Украину к 2042 году, в случае если найдет «новую форму империи». Об этом он сказал в среду, 31 июля, украинскому изданию «Апостроф».

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«Россия сейчас ищет новую форму империи, думаю, к 2032–2035 году она ее найдет или развалится. Вот если она ее найдет, то к 2042 году Россия поглотит Украину или останется половинка Украины», — сказал Арестович.

Он отметил, что на оставшейся территории останется место для этнически ориентированных националистов, идея которых и «погубит Украину».

«Единственный способ удержать территории, которые нам достались после Советского Союза, с выходом к морю, со всем остальным, — это политическая версия национализма», — отметил эксперт.

По его словам, этническая идея национализма очень зыбкая, потому что она стоит на едином языке, а также на единой вере, истории и границах.

«Это всё динамические категории, которые в течение 100 лет радикально меняются, а в течение 600 лет поменялись 500–700 раз. Эти вещи зыбкие, на них не построишь нацию», — добавил он.

В августе 2018 года Арестович рассказал о «страшном сценарии Владимира Путина» в случае поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины. По его словам, Россия должна получить Украину «тепленькой через год-два», а также Киев сделают максимально зависимым от Москвы: заставят покупать газ, нефть, российское оружие.

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