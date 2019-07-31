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Обыски и задержания начались по делу о беспорядках 27 июля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники Следственного комитета России в ночь на среду, 31 июля, провели несколько обысков по делу о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Был задержан один человек, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

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«Сначала обыск прошел у координатора движения «Левый блок» Василия Кузьмина, а сейчас правоохранители обыскивают квартиру еще одного участника акции — Сергея Фомина. Перед этим обыск также прошел у его родителей», — цитирует слова собеседника ТАСС.

По словам представителя «Левого блока», у Кузьмина в ходе обысков изъяли компьютер.

«Сейчас он задержан, его везут в Следственный комитет на допрос», — сообщил представитель движения.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе митинга собравшиеся применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате были задержаны более 1 тыс. человек, в отношении троих возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). По еще трем инцидентам ведутся проверки. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован.

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