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Одна из улиц в Омске может получить имя митрополита Феодосия

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В Омске одной из улиц могут присвоить имя митрополита Омского и Тарского Феодосия. С подобным предложением к председателю и депутатам горсовета обратился экс-губернатор Омской области, глава фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев.

По его словам, организация готова взять на себя все связанные с присвоением имени расходы. Соответствующее обращение опубликовано на сайте фонда.

В нем также перечислены заслуги священнослужителя, который более 25 лет возглавлял Омско-Тарскую епархию. В их числе — обеспечение межнационального согласия в 1990-е годы и усилия по строительству и воссозданию утраченных церквей и храмов в области, рост числа приходов в 20 раз, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

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