Родители в разводе не поделили сына в Тюменской области

Бывшие супруги из Ишима Тюменской области не смогли определить, с кем останется жить их двухлетний сын. Мирным путем достичь договоренности им не удалось, в дело вмешались судебные приставы.

Как уточняет megatyumen.ru, суд решил, что мальчик останется жить с матерью в Ишиме. Однако на самом деле он оставался с отцом и его новой семьей в деревне Плешково. Во время визита приставов мужчина оказал сопротивление, не желая расставаться с ребенком.

Отдать мальчика матери мужчину убеждали психолог, представитель опеки и попечительства, приставы и участковый. Впрочем, отец всё равно решил, что будет контролировать жизнь ребенка, чтобы сын не скучал и чувствовал себя комфортно.