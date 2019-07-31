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Родители в разводе не поделили сына в Тюменской области

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Бывшие супруги из Ишима Тюменской области не смогли определить, с кем останется жить их двухлетний сын. Мирным путем достичь договоренности им не удалось, в дело вмешались судебные приставы.

Как уточняет megatyumen.ru, суд решил, что мальчик останется жить с матерью в Ишиме. Однако на самом деле он оставался с отцом и его новой семьей в деревне Плешково. Во время визита приставов мужчина оказал сопротивление, не желая расставаться с ребенком.

Отдать мальчика матери мужчину убеждали психолог, представитель опеки и попечительства, приставы и участковый. Впрочем, отец всё равно решил, что будет контролировать жизнь ребенка, чтобы сын не скучал и чувствовал себя комфортно.

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