В Приморье у гражданки США украли чемодан с украшениями

Житель Хабаровского края обокрал на вокзале в Приморье гражданку США, похитив у нее чемодан с украшениями, оставленный без присмотра. Об этом в среду, 31 июля, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Женщина приехала в Приморье к родственникам. Она оставила чемодан на несколько минут, а вернувшись, не обнаружила его. В нем были ювелирные украшения, ущерб потерпевшая оценила в 25 тыс. рублей.

Полицейские задержали 30-летнего жителя Хабаровского края, ехавшего в Приморье для поиска работы. У него нашли женские вещи и ювелирные украшения, он признался в краже. Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело.

Вещи гражданке США вернули.

15 сентября прошлого года у посетителя столичного кафе украли чемодан, набитый упаковками лапши быстрого приготовления «Роллтон» и «Доширак». Пострадавший оценил ущерб в 11 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний приезжий из Самарской области. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.