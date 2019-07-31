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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 31 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики рассказали, что в среду, 31 июля, гостей и жителей Московского региона ожидает облачная погода с порывистым ветром.

Днем в столице от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье — до 15 градусов. В ночное время в Москве похолодает до 8 градусов, а в Московской области местами — до 5 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба. Ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, его порывы могут достигать 17 м/с. Из-за ветра и дождя в регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Ранее сообщалось, что ночь на 30 июля в Москве стала самой холодной в июле: температура опустилась до 9,5 градуса. Холоднее этим летом было только 4 июня — чуть выше 8 градусов.

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