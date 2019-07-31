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Умерла художница Варвара Родченко

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Фото: russiainphoto.ru
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Скончалась художница Варвара Родченко, дочь Надежды Степановой и художника и фотографа Александра Родченко.

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Она умерла 27 июля в Москве в возрасте 93 лет, сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея (ММАМ).

«Выдающийся человек удивительной силы и целостности», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

По словам директора ММАМ Ольги Свибловой, отпевание и похороны состоятся 31 июля в Москве.

Она также рассказала ТАСС, что в последние годы Варвара Родченко болела и практически потеряла зрение.

Дочь художников-авангардистов была членом Союза художников и Союза журналистов. Она оформила более 150 книг, журналов, фотоальбомов и фотоплакатов.

Варвара Родченко сотрудничала с ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской Галереей, Музеем Маяковского и ММАМ.

Ранее в июле в столичном Музее архитектуры имени Щусева (флигель «Руина») открылась экспозиция творческой лаборатории Magnum Live Lab.

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