Умерла художница Варвара Родченко

Скончалась художница Варвара Родченко, дочь Надежды Степановой и художника и фотографа Александра Родченко.

Она умерла 27 июля в Москве в возрасте 93 лет, сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея (ММАМ).

«Выдающийся человек удивительной силы и целостности», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

По словам директора ММАМ Ольги Свибловой, отпевание и похороны состоятся 31 июля в Москве.

Она также рассказала ТАСС, что в последние годы Варвара Родченко болела и практически потеряла зрение.

Дочь художников-авангардистов была членом Союза художников и Союза журналистов. Она оформила более 150 книг, журналов, фотоальбомов и фотоплакатов.

Варвара Родченко сотрудничала с ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской Галереей, Музеем Маяковского и ММАМ.

Ранее в июле в столичном Музее архитектуры имени Щусева (флигель «Руина») открылась экспозиция творческой лаборатории Magnum Live Lab.