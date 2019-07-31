Вкусные пирожки, вязаный свитер и уютный домик в деревне? Не все бабушки в этом мире одинаково заботливы. В Омске пенсионерки отобрали у юных футболистов мяч и порезали его. Пожилым дамам не понравилось, что спортивный снаряд прилетел на их клумбы. Теперь пенсионерки собирают подписи, чтобы убрать футбольные ворота из двора.