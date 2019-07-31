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Нервный таксист испугал своим поведением пассажиров в Москве

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Нервный таксист испугал девушку-пассажира своим поведением. Выдался неудачный день? С каждым бывает! Таксисты ведь тоже люди. Решив не ехать дальше с таким попутчиком, девушка попросила водителя остановить машину, так как они еще не отъехали далеко от аэропорта.

В такие моменты лучше не вспоминать о финансах. От денег одни расстройства. На цене не сошлись, и путь продолжился, таксист заявил, что остановиться не может. В порыве эмоций можно наговорить много лишнего. Некоторые секреты пассажирам и правда лучше не знать.

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