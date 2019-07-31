Эвакуация жителей объявлена на юге Франции из-за лесных пожаров

На юге Франции из-за сильного лесного пожара, охватившего более 250 га, эвакуировали 170 человек. Огонь подобрался близко к жилым домам. Возгорание началось в коммуне Женерак департамента Гар еще во вторник после полудня. Сейчас на месте работают 300 пожарных, 90 спецмашин и семь самолетов. Дым можно разглядеть за 30 км от очага возгорания.

Накануне вечером огонь вспыхнул также в коммуне Монбазен департамента Эро. Пламя погубило около 30 га леса и повредило четыре здания. Риск возникновения природных пожаров во Франции остается высоким из-за аномальной жары.