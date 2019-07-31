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Иран выступил за улаживание пограничных разногласий с ОАЭ

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Фото: Global Look Press/Sobhan Farajvan
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Иран предложил Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) провести серию встреч, чтобы уладить существующие между двумя странами пограничные разногласия. С инициативой выступил начальник пограничной службы Ирана генерал Касем Резаи, сообщил телеканал Al-Alam.

Он предложил проводить два раза в год в Тегеране и Абу-Даби координационные совещания по обеспечению безопасности совместной границы. Резаи отметил, что вмешательство зарубежных стран в подобных вопросах недопустимо, а для работы над проблемами хорошей основой стал подъем в двустороннем торговом партнерстве.

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В свою очередь начальник береговой охраны ОАЭ генерал Али Муслих аль-Ахбаби высказался за продолжение совместных мероприятий по обеспечению безопасного морского судоходства в Персидском заливе. Также он высоко оценил усилия Ирана в борьбе с контрабандой наркотиков.

Встреча Касема Резаи и Али Муслиха аль-Ахбаби прошла в Тегеране на фоне эскалации напряженности в зоне Персидского залива. Так, 13 июня были атакованы норвежский танкер Front Altair и японский танкер Kokuka Courageous. США обвинили в нападении Иран и 18 июля заявили, что сбили иранский беспилотник, который якобы представлял опасность для американского судна. Однако власти Ирана потерю устройства опровергли, предположив, что американцы по ошибке сбили собственный БПЛА.

На следующий день Иран задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некому инциденту с иранским рыболовецким судном. Сейчас судно стоит в порту Бендер-Аббас. На борту находятся 23 человека, в том числе трое россиян. По некоторым данным, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.

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