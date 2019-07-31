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Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне прекратил повышаться

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Фото: 38.mchs.gov.ru
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Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне (Иркутская область) прекратил повышаться после того, как достиг отметки в 11,25 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Данные представлены по состоянию на 06:00 по местному времени (01:00 мск). Отмечается, что в последние несколько часов наблюдалось постепенное замедление роста уровня воды.

Измерения проводят каждые два часа. Еще утром во вторник уровень воды составлял 9,9 м. Ранее, 30 июля, движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» было перекрыто в Иркутской области.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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