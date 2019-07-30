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Центр культуры отремонтировали в деревне Плоты Липецкой области

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Центр культуры и досуга открылся после капремонта в деревне Плоты Становлянского района Липецкой области. В зале на 130 мест обновили кресла для зрителей, сменили декорации сцены. На 180 тыс. рублей закупили музыкальной и видеоаппаратуры, еще 6,5 млн рублей потратили на замену крыши, перекрытий и дверей.

В Плотах живут более 500 человек. В Центре культуры и досуга располагается библиотека, занимаются танцами дети, в хоре поют деревенские пенсионеры, отмечает Lipetskmedia.

Капитальный ремонт проведен в рамках программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

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