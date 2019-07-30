Прямой эфир

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.

При этом на данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд. По данным газеты The Telegraph, слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.

5 июля стало известно, что Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум пытается развестись со своей сбежавшей женой Хайей бинт Аль-Хусейн и заочно подал на нее в суд. Позднее появилась информация, что принцессу подозревают в романе с телохранителем.

28 июня СМИ сообщили, что жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайя сбежала от супруга вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном. При этом женщина забрала с собой почти $40 млн, напоминает «Федеральное агентство новостей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Адвокат бывшего короля Малайзии подтвердил развод султана с «Мисс Москва»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017