Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.

При этом на данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд. По данным газеты The Telegraph, слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.

5 июля стало известно, что Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум пытается развестись со своей сбежавшей женой Хайей бинт Аль-Хусейн и заочно подал на нее в суд. Позднее появилась информация, что принцессу подозревают в романе с телохранителем.

28 июня СМИ сообщили, что жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайя сбежала от супруга вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном. При этом женщина забрала с собой почти $40 млн, напоминает «Федеральное агентство новостей».