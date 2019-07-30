Неделя «Его величество – театр» стартовала в Ульяновске

С 30 июля по 3 августа в Ульяновске проходит тематическая неделя «Его величество – театр». Библиотека №1 приглашает в «Нескучный сквер» на интерактивную программу. Ее откроет книжно-иллюстративная выставка.

На мастер-классе «Театральная маска» любители искусства своими руками изготовят оригинальный театральный атрибут и примут участие в викторине «Театральные загадки», информирует 1ul.ru.

31 июля пройдет выставка книг «Мастера театрального искусства». Она посвящена известным российским режиссерам и актерам. Здесь же пройдет мастер-класс «Театр на стакане». Посетителей научат смастерить необычную куклу для настольного театра из одноразового пластикового стакана.