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Неделя «Его величество – театр» стартовала в Ульяновске

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С 30 июля по 3 августа в Ульяновске проходит тематическая неделя «Его величество – театр». Библиотека №1 приглашает в «Нескучный сквер» на интерактивную программу. Ее откроет книжно-иллюстративная выставка.

На мастер-классе «Театральная маска» любители искусства своими руками изготовят оригинальный театральный атрибут и примут участие в викторине «Театральные загадки», информирует 1ul.ru.

31 июля пройдет выставка книг «Мастера театрального искусства». Она посвящена известным российским режиссерам и актерам. Здесь же пройдет мастер-класс «Театр на стакане». Посетителей научат смастерить необычную куклу для настольного театра из одноразового пластикового стакана.

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