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Полиция Петербурга задержала напавшего с топором на брокеров

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Подозреваемого в нападении на брокеров в Петербурге доставили в полицию. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Накануне 47-летний клиент финансовой организации ранил топором двоих сотрудников, а затем скрылся. По данным СМИ, один из пострадавших скончался по дороге в больницу, второго доставили в реанимацию. Как сообщили в полиции, мужчине не понравилось качество предоставленных услуг.

Кредитная фирма расположена в бизнес-центре на площади Конституции. К проверке присоединился Следственный комитет Санкт-Петербурга.

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