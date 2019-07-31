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Порошенко заподозрили в бегстве из страны

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То ли в Турции, то ли в Арабских Эмиратах. Перемещения экс-президента Украины всё больше похожи на попытку скрыться.

По данным СМИ, 28 июля Порошенко с сыном и внучкой улетел в Стамбул. 30 июля семейство якобы заметили уже в Дубае. Жена экс-главы Украины с дочерьми и вторым сыном неделю сидят в ФРГ.

Всё это мало похоже на дружный семейный отпуск. А может, Петр Алексеевич просто тратит накопленные за время президентства бесплатные мили? Когда на Родине против тебя расследуют 12 уголовных дел, путешествие — отличная идея.

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