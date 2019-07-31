В Боливии набирают популярность гонки на самодельных телегах

Вниз по холмистым улицам Ла-Паса. Эти спортсмены пойдут на всё ради победы. В Боливии очень популярны гонки на телегах. Инвентарь участники делают чуть ли не из мусора. В ход идут старые деревяшки, куски железа и пластиковые сиденья.