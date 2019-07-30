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Россиянам упростили получение автомобильных номеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру получения автомобильных номерных знаков. Теперь водители смогут самостоятельно получать номера у изготовителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 30 июля.

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Как отмечается, специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за преднамеренное или случайное искажение регистрационных данных транспортных средств, их маркировки или маркировки их основных компонентов, а также за нарушения порядка государственной регистрации.

Кроме того, согласно документу, вводится новое регистрационное действие. Оно касается автомобилей, вывозимых из России за границу, а также базовых транспортных средств или шасси, которые перевозятся к конечным производителям, передает «РИА Новости».

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

28 февраля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров.

Так, комплект автомобильных номерных знаков обойдется в 2 тыс. рублей, а мотоциклетных — в 1,5 тыс. рублей. Сделать транзитные номера можно будет за 200 рублей за пару, а стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит от 500 до 1,5 тыс. рублей.

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