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Водитель Rolls-Royce в Петербурге избил пешехода за замечание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге задержан водитель люксового купе Rolls-Royce, который ехал по тротуару и избил пешехода за сделанное ему замечание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленинградской области.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена личность водителя автомобиля, им оказался 26-летний гражданин. Сотрудниками ГИБДД на набережной Черной речки мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел во вторник, 30 июля, на Комендантском проспекте. На водителя составили два протокола — за езду по тротуару и за наличие неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация машины.

В МВД добавили, что вопрос о принятии процессуального решения по факту нанесения телесных повреждений пострадавшему пешеходу также решается.

28 июля сообщалось, что пассажирский автобус в Екатеринбурге наехал на двух человек, пересекавших пешеходный переход.

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