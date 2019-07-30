Иранских моряков с судна «Тина» госпитализировали в Астрахани

Кишечную инфекцию предварительно диагностировали у восьми из десяти госпитализированных накануне в Астрахани иранских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной инфекционной клинической больницы. Все заболевшие находятся в стабильном состоянии.



«У восьми госпитализированных подозрение на кишечную инфекцию, у двоих — на ОРВИ», — заявили в пресс-службе. Экипаж «Тины» состоит из 14 человек, среди них один гражданин РФ. На судне под флагом Исламской Республики Иран проведут дезинфекцию, передает «Астрахань 24».

Ранее сотрудники посольства России в Иране встретились с российскими гражданами, входящими в состав экипажа танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе. Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту, отметили в посольстве.