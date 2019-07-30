Курганская область будет привлекать новых жителей бесплатной землей

В Курганской области запустят проект по привлечению новых жителей. Он будет называться «Курганская область зовет!». Информация об этом опубликована в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет администрация муниципалитета. В 2018 году численность населения региона снизилась почти на 10 тыс. человек.

Власти намерены предлагать переехавшим бесплатную землю, помощь в строительстве дома и поддержку агробизнеса. Уже появилась возможность получить участки для индивидуального жилья и личного подсобного хозяйства, купить домокомплекты из древесины по льготным ценам. В пресс-службе губернатора заявили ИА «Ура.ру», что в настоящее время уже работают отдельные части этого проекта. Например, работает интернет-ресурс «Свободные земли».

Согласно данным МВД на март, в Россию вернулись 826 тыс. человек за 12 лет работы государственной программы по добровольному переселению соотечественников. За последние два года на родину переехали более 226 тыс. человек. Чаще всего по итогам 2018 года соотечественники выбирали для переезда Тульскую (более 11 тыс. человек), Новосибирскую (около 9 тыс. человек) и Челябинскую (7,2 тыс. человек) области.