Британца приговорили к самому короткому в истории страны сроку

В Великобритании мужчину приговорили к самому короткому тюремному заключению в истории страны. Об этом 30 июля сообщает Daily Mail.

23-летнего Шейна Дженкинса из города Портисхед в Северном Сомерсете заключили под стражу на 50 минут. Суд также приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.

Инцидент произошел 30 мая: в этот день молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны разбил окно бывшей девушки метлой, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.

Дженкинс признал себя виновным и в ходе судебного заседания зачитал два письма с извинениями. Он попросил прощения у бывшей возлюбленной за ущерб и извинился перед офицерами за причиненный им вред. Он добавил, что причиной его необдуманного поведения стали алкоголь и наркотические вещества.

29 мая сообщалось, что американец был задержан полицией за покушение на своего любовника и попытку выдать это за нападение медведя.