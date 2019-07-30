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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

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Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.

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Также, по словам премьер-министра, при расчете будет учитываться прожиточный минимум пенсионера по стране за последние два квартала.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — отметил Медведев.

Глава кабмина также заявил, что правительство выделит 4,3 млрд рублей на выплаты социальных доплат к пенсиям в 13 регионах, пишет «Федеральное агентство новостей».

17 мая Министерство труда и социальной защиты России предложило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера. В настоящее время регионы сами определяют этот уровень. По стране он колеблется от 7,8 тыс. до 19 тыс. рублей.

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