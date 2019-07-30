Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.

Также, по словам премьер-министра, при расчете будет учитываться прожиточный минимум пенсионера по стране за последние два квартала.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — отметил Медведев.

Глава кабмина также заявил, что правительство выделит 4,3 млрд рублей на выплаты социальных доплат к пенсиям в 13 регионах, пишет «Федеральное агентство новостей».

17 мая Министерство труда и социальной защиты России предложило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера. В настоящее время регионы сами определяют этот уровень. По стране он колеблется от 7,8 тыс. до 19 тыс. рублей.