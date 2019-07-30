Прямой эфир

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский суд 29 июля арестовал российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma. Об этом во вторник, 30 июля в своем Facebook сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Пираты Черного моря: захват танкера осложнит диалог РФ и Украины
Действия Киева могут свести на нет наметившиеся подвижки в вопросе обмена заключенными

По его словам, суд также наложил арест на изъятые при обыске корабля документы.

Генконсульство России в Одессе направило МИДу Украины ноту, с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь депутат Госдумы Юрий Швыткин призвал не оставлять провокацию Киева без ответа. Он отметил, что это грубое нарушение норм международного права, пишет RT.

25 июля Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено зимой.

Позднее в этот же день россияне с задержанного танкера Nika Spirit прилетели в Москву из Кишинева. Они дали обязательство явиться на допрос, но могут свободно покинуть Украину, так как проходят свидетелями и не ограничены в перемещениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде обвинили Украину в нарушении Конвенции ООН по морскому праву
Депутат от Крыма призвал выборочно закрыть Керченский пролив

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017