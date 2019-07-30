На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

Украинский суд 29 июля арестовал российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma. Об этом во вторник, 30 июля в своем Facebook сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

По его словам, суд также наложил арест на изъятые при обыске корабля документы.

Генконсульство России в Одессе направило МИДу Украины ноту, с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь депутат Госдумы Юрий Швыткин призвал не оставлять провокацию Киева без ответа. Он отметил, что это грубое нарушение норм международного права, пишет RT.

25 июля Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено зимой.

Позднее в этот же день россияне с задержанного танкера Nika Spirit прилетели в Москву из Кишинева. Они дали обязательство явиться на допрос, но могут свободно покинуть Украину, так как проходят свидетелями и не ограничены в перемещениях.