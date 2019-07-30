Житель Югры добился права служить в армии через суд

Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд. Об этом сообщается в материалах городского суда Нижневартовска.

В решении отмечается, что молодой человек из Югры подал административный иск на местный военкомат, отказавшийся отправлять его на службу в армию в осенний призыв 2018 года, несмотря на повестку и отсутствие медицинских противопоказаний.

Отказ был связан с тем, что у военного комиссариата не было наряда по призыву граждан, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела. В связи с этим молодому человеку пообещали, что для решения этого вопроса его вызовут позже.

2 июля суд признал, что поведение представителей военкомата противоречит законодательству — согласно ему, ограничений для прохождения военной службы лицами, уголовное дело в отношении которых было прекращено из-за примирения сторон, быть не может.

Отказ в направлении к месту прохождения военной службы признали незаконным, а иск призывника удовлетворили.

28 мая стало известно, что правительственная комиссия по закoнопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой предлагается в разы увеличить штрафы за правонарушения в области вoинского учета, в том числе за неявку в военкомат по повестке и утерю военного билета.