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Житель Югры добился права служить в армии через суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд. Об этом сообщается в материалах городского суда Нижневартовска.

В решении отмечается, что молодой человек из Югры подал административный иск на местный военкомат, отказавшийся отправлять его на службу в армию в осенний призыв 2018 года, несмотря на повестку и отсутствие медицинских противопоказаний.

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Отказ был связан с тем, что у военного комиссариата не было наряда по призыву граждан, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела. В связи с этим молодому человеку пообещали, что для решения этого вопроса его вызовут позже.

2 июля суд признал, что поведение представителей военкомата противоречит законодательству — согласно ему, ограничений для прохождения военной службы лицами, уголовное дело в отношении которых было прекращено из-за примирения сторон, быть не может.

Отказ в направлении к месту прохождения военной службы признали незаконным, а иск призывника удовлетворили.

28 мая стало известно, что правительственная комиссия по закoнопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой предлагается в разы увеличить штрафы за правонарушения в области вoинского учета, в том числе за неявку в военкомат по повестке и утерю военного билета.

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