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Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 15 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В ходе торгов на Московской бирже вечером во вторник, 30 июля, евро поднялся выше 71 рубля впервые с 15 июля. По данным на 18:40 мск, курс европейской валюты составил 71,03 рубля, передает «РИА Новости».

Как отмечает информагентство, рубль перешел к снижению против доллара и евро, несмотря на дорожающую нефть.

Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 18:45 мск, поднялся до 63,66 рубля.

25 июля курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже опустился до 69,96 рубля. Последний раз стоимость европейской валюты падала ниже 70 рублей в марте 2018 года.

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