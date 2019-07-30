Завершено строительство плотины для новой ГЭС в Карелии

Завершен один из основных этапов строительства Белопорожской ГЭС. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об окончании работ по перекрытию русла реки Кемь. Уже в конце года в Карелии запустят новые генерирующие мощности. Осталось достроить два здания малых ГЭС и установить турбины. Для региона это настоящий прорыв: появится своя электрогенерация, новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления. Над проектом РФПИ работает с партнерами из Китая, с Ближнего Востока и банком БРИКС.