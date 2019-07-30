С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза рассказал, что количество смертей российских туристов в этом городе исчисляется десятками. Об этом он сообщил во вторник, 30 июля, в беседе с «РИА Новости».

«Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата», — отметил Рогоза, порекомендовав россиянам адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей.

Он также добавил, что часто туристы проявляют невнимательность, находясь в воде, злоупотребляют спиртными напитками или проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Ежегодно фиксируется большое число инсультов, инфарктов и сердечных приступов.

Турция остается самым популярным направлением пляжного отдыха для российских туристов. Так, в 2018 году курорты Антальи посетили 4,8 млн россиян, а в 2019 году на отдыхе здесь уже побывали 2,7 млн.

24 июля сообщалось, что в этом году курорты Турции ждут 5 млн российских туристов. Отмечаетcя, что с начала января по 18 июля только на курортах турецкой Антальи отдохнули около 7 млн иностранных туристов, что на 16% больше, чем в первые шеcть меcяцев прошлого года.