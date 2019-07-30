Адвокат допустил скорое освобождение задержанных в РФ украинских моряков

Украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе, могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинского экипажа Николай Полозов.

По его словам, Киев направил Следственному управлению ФСБ России письменные заверения в участии моряков в судебных и следственных действиях после их освобождения.

«На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя — следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок — три дня — вынести по данному вопросу решение», — сказал Полозов.

Высокопоставленный источник «Известий» в российских дипломатических кругах подтвердил готовность Москвы передать украинцев при наличии письменных гарантий от Киева. При этом речи о прекращении уголовного дела идти не может.

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