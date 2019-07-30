Тысячи британских кур погибли на ферме из-за перегрева

Тысячи птиц из-за сильной жары погибли на ферме, снабжающей крупные британские супермаркеты. Об этом 30 июля сообщает The Independent.

Инцидент произошел ферме Moy Park округа Ньютон-он-Трент в Линкольншире из-за сильной жары внутри сараев, в которых содержались птицы. Специалисты организации Compassion in World Farming, занимающейся защитой животных в сельском хозяйстве, отметили, что в случае поломки вентиляции в таких помещениях тысячи птиц могут легко умереть от перегрева.

Представители фермы сказали, что ими были приняты меры по защите кур от экстремально высокой температуры, а в Британском совете по вопросам птицеводства добавили, что о предыдущих случаях смертей, вызванных аномальной жарой, им неизвестно.

Moy Park — одна из 15 крупнейших продовольственных компаний Великобритании, которая поставляет продукцию в такие магазины как Tesco, Sainsbury's и Ocado.

25 июля Британская метеорологическая служба зафиксировала новый национальный температурный рекорд — 38,7°C. Также в этот день температурные рекорды были побиты в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, а во Франции объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.