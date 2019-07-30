В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до четверга, 1 августа. Об этом во вторник, 30 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень, при котором погода считается потенциально опасной, изначально объявили с вечера 30-го до вечера 31 июля.

В среду, 31 июля, в столице ожидается 12–14 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 6–11 м/c, местами не исключены порывы 12–17 м/c. В четверг немного потеплеет — до 15–17 градусов. Также ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Как сообщалось ранее, ночь на 30 июля в Москве стала самой холодной в июле: температура опустилась до 9,5 градуса. Холоднее этим летом было только 4 июня — чуть выше 8 градусов.